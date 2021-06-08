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Gündem Kars'ta askeri araç devrildi! Acı haberler peş peşe geldi
Gündem

Kars'ta askeri araç devrildi! Acı haberler peş peşe geldi

Kağızman İlçe Jandarma ekiplerini taşıyan askeri araç devrildi. Kazada araç içinde bulunan 1'i avukat 2 kişi hayatını kaybederken 2'si asker 3 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 17:08:00 -
Kars'ta askeri araç devrildi! Acı haberler peş peşe geldi

Öğle saatlerinde Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Karagüney köyünde içerisinde sivillerinde bulunduğu jandarma ekiplerini taşıyan araç, köy yollarının engebeli olmasından dolayı kontrolden çıkarak yan yattı.

2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı

Kazada 1'i avukat 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si asker 3 kişi de yaralandı.

Yaralı askerler, askeri helikopter ile Kars Kafkas Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

 

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