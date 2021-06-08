Kars'ta askeri araç devrildi! Acı haberler peş peşe geldi
Kağızman İlçe Jandarma ekiplerini taşıyan askeri araç devrildi. Kazada araç içinde bulunan 1'i avukat 2 kişi hayatını kaybederken 2'si asker 3 kişi de yaralandı.
Öğle saatlerinde Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Karagüney köyünde içerisinde sivillerinde bulunduğu jandarma ekiplerini taşıyan araç, köy yollarının engebeli olmasından dolayı kontrolden çıkarak yan yattı.
2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı
Kazada 1'i avukat 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si asker 3 kişi de yaralandı.
Yaralı askerler, askeri helikopter ile Kars Kafkas Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.