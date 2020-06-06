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Aktüel

Kars'ta acıkan boz ayı mahalleye inerek yiyecek aradı

Yeniakit Publisher
2020-06-06 11:12:07 -
Kars'ta acıkan boz ayı mahalleye inerek yiyecek aradı

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir boz ayı, yiyecek arayışı için mahalleye indi.

Sarıçam ormanlarına yakın İnönü Mahallesi'ne gece gelen bozayı, sokaklardaki çöp konteynerlerini devirerek yiyecek aradı.

Boz ayıyı mahallede gören vatandaşlar, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak hayvanın mahalleden uzaklaştırılmasını istedi.

Bir süre çöp konteynerinin yanında karnını doyuran boz ayı, ardından ormanlık alana gitti.

İlçe sakinlerinden Emir Ali Bakışçı, son günlerde ilçe merkezinde ayıların sıkça görüldüğünü belirterek, "Ayılar son günlerde sıklıkla mahalleyi ziyaret ediyor. Tatlı bir misafir, bize zararı yok. Mahallemiz ormanlık alan yakın olduğu için herhalde karnını doyurmak için geliyor." dedi.

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