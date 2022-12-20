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Yerel Kars'ta aç kalan kurtlar yol kenarına indi
Yerel

Kars'ta aç kalan kurtlar yol kenarına indi

Kars'ta aç kalan kurtlar yiyecek bulmak için köy ve yol kenarlarına kadar indi.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 19:56:00 -
Kars'ta aç kalan kurtlar yol kenarına indi

Kars’ta aç kalan kurtlar yol kenarına inerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kars’ın Sarıkamış ve Arpaçay ilçelerinde aç kalan kurtlar, yiyecek bulmak için köy ve yol kenarlarına kadar gelmeye başladı. Sarıkamış’ta 2 kurt ve Arpaçay’da 1 kurt yiyecek ararken vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde kurtların vatandaşları görünce bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.

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