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Aktüel Kars'ta 3 köyde Kovid-19 karantinası sonlandırıldı
Aktüel

Kars'ta 3 köyde Kovid-19 karantinası sonlandırıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 17:41:14 -
Kars'ta 3 köyde Kovid-19 karantinası sonlandırıldı

KARS (AA) - Kars'ta 3 köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılıp, toplum sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla merkeze bağlı Arazoğlu, Karakaş ve Kağızman ilçesine bağlı Değirmendere köylerinin bir süre önce karantinaya alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, sosyal izolasyonun sağlandığı 3 köyde karantina uygulamasının sonlandırıldığı bildirildi.

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