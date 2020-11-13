  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kars'ta 3 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Aktüel

Kars'ta 3 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 09:23:46 -
Kars'ta 3 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

KARS (AA) - Kars'ta 3 köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak halkın sağlığının korunması amacıyla merkeze bağlı Küçükyusuf, Digor ilçesinin Başköy ve Susuz ilçesine bağlı Erdağı köylerinin karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köylere giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjdeyi açıkladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjdeyi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aselsan'ın Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde, Aselsan Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları programında ..
Fransa Erdoğan’a yine yenildi
Dünya

Fransa Erdoğan’a yine yenildi

Karabağ’daki çatışmalarda Ermenistan yönetimini destekleyen ancak yine umduğunu bulamayan Fransızlar, başarısızlıklarını kaleme aldı. ..
Kur’an düşmanı soysuza 4 ülke izin vermedi
Dünya

Kur’an düşmanı soysuza 4 ülke izin vermedi

Faşistliği ile bilinen ve Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’a, Belçika, Fransa, Alm..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay