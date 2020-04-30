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Aktüel

Kars'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Kağızman ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı komando birliklerince dün başlatılan operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-04-30 16:28:33 -
Kars'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Kars'ın Kağızman ilçesinde 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Kağızman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı komando birliklerince dün başlatılan operasyonun bugün de sürdüğü belirtildi.

Bugünkü operasyonda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, operasyonda, üç M-16, bir kalaşnikof piyade tüfeği, bir Bixi, 2 de tabanca ele geçirildiği bildirildi.


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