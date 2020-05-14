  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kars'ta 2 köyde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 00:27:09 -
Kars'ta 2 köyde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı

KARS (AA) - Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 köyde uygulanan karantina sona erdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsün yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla il merkezine bağlı Arslanizi köyünde 28 Nisan'da, Selim ilçesine bağlı Aşağı Damlapınar köyünde 30 Nisan'da karantina uygulamasının başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, bugün itibarıyla söz konusu köylerde uygulanan karantinanın sona erdiği belirtilerek, "Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında merkez Arslanizi köyü ile Selim ilçesi Aşağı Damlapınar köyünde uygulanmakta olan karantina, 14 Mayıs Perşembe günü saat 00.01 itibarıyla kaldırılmıştır." ifadesi yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı