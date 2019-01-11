Karşıyaka’da sanatı sokağa taşıma çalışmaları devam ediyor

Projenin 2015 yılından beri devam ettiğini dile getiren ressam Sercan Yener, “Vatandaşlardan çok güzel tepkiler alıyoruz. Graffiti sanatından, doğa resimlerine kadar yapılan tüm işler dikkat çekiyor. Vatandaşlarımızın da bu yapılan çalışmaları koruyarak sahip çıkacağına inanıyoruz” dedi.