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Karşıyaka’da sanatı sokağa taşıma çalışmaları devam ediyor

Karşıyaka Belediyesi tarafından bir ressam ve üç saha görevlisinden oluşturulan ‘Kent estetiği ekibi’, çalışmalarına devam ediyor.

11 Ocak 2019 Cuma 20:13
Karşıyaka’da sanatı sokağa taşıma çalışmaları devam ediyor

Kurulduğu günden bu yana 42 trafo, 10 duvar ve 4 farklı zemini renklendiren ekip, bölge sakinlerinin talepleri doğrultusunda tespit edilen yerleri sanat ile canlandırıyor.

Kentin farklı noktalarındaki boş alanları estetik bir görünüme kavuşturmak, sokakları sanatla bütünleştirmek için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, oluşturduğu ‘Kent Estetiği ekibi’ ile yaşam alanlarını renklendiriyor.

Projenin 2015 yılından beri devam ettiğini dile getiren ressam Sercan Yener, “Vatandaşlardan çok güzel tepkiler alıyoruz. Graffiti sanatından, doğa resimlerine kadar yapılan tüm işler dikkat çekiyor. Vatandaşlarımızın da bu yapılan çalışmaları koruyarak sahip çıkacağına inanıyoruz” dedi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 20:13
  1. Karşıyaka Belediyes
  2. Kent Estetiği ekibi

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