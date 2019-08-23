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Karşıyaka’da kombine çağrısı

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, satışa çıkan 2019-2020 sezonu futbol kombine kartları için taraftarlara çağrıda bulundu.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:14
Karşıyaka’da kombine çağrısı

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, satışa çıkan 2019-2020 sezonu futbol kombine kartları için taraftarlara çağrıda bulundu.


Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, taraftarlara kombine çağrısında bulundu. Futbolda istedikleri oyuncularla anlaşıp kadronun korunduğunu, teknik heyetle yeniden yola devam edildiğini, Afyon kampının son derece başarılı geçtiğini ve geçmiş yıllarda yaşanan ödeme sıkıntısı olmadan Afyon’dan dönüldüğünün altını çizen Büyükkarcı, “Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’ndeki personelin maaş alacağı yok. Futbolcularımızın geriye dönük alacağı kalmadı. Biz yönetim olarak üzerimize düşen görevi eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz. Bizlere gerek İzmir’deki müsabakalarda gerekse dış sahada desteğini esirgemeyen taraftarlarımızın yeni sezon kombinelerine ilgi göstermesini bekliyoruz” dedi.



Tüm yük yönetimde


Gelirlerin kısıtlı olduğuna vurgu yapan Büyükkarcı, “Maalesef 3. Lig’de gelirlerimiz çok kısıtlı. Tüm finansmanı yönetim olarak kendimiz karşılamaya çalışıyoruz. Taraftarlarımızın satışa çıkardığımız kombine kartlara ilgi göstermesini bekliyoruz. Kombine alan taraftarlarımız çeşitli noktalarda yüzde 10’dan başlayan indirim fırsatlarından da yararlanabilecek” diye konuştu.


Maçları yine Atatürk Stadı’nda oynamaya hazırlanan Karşıyaka, kapalı tribün sezonluk kombinesini 300 TL, VIP tribün kombinesini ise 600 TL satışa sundu. Yeşil-kırmızılı taraftarlar kombine kartları KSK Store Çarşı mağazasında, Selçuk Yaşar Spor Tesisleri’nden ve Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu Basketbol Ofisi’nden temin edilebilecek.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:14
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