Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otelin tavanı çöktü

Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki otelde düzenlenen belgesel gala gösteriminde salonun tavanı çöktü. Bazı kişiler çöken tavanın altında kalırken, yaralananların olduğu belirtildi.

Ekipler olay yerinde

Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi. Oteldeki kalabalığın ekiplerin koordinesinde boşaltılmasına başlandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

10 yaralı var

Canlı yayına bağlanan Kars Valisi Türker Öksüz, 10 hafif yaralının olduğunu belirtti. Twitter hesabından da açıklama yapan Vali Öksüz, "Sarıkamış Belgeselinin gala gösteriminin yapılacağı salonun asma tavanında meydana gelen çökme sonucu hafif yaralılarımız bulunmakta olup, yaralıların ayakta tedavisi Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Gelişmeler bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu bölgede

Olayın ardından bölgeye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, incelemede bulundu. Kasapoğlu, olayla ilgili bir açıklama yapmadı. Öte yandan jandarma ekipleri, salonunda çökme yaşanan otele giriş- çıkışları yasakladı.