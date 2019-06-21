Karşılıklı yatırımları artıracağız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ilişkileri en üst düzeye çıkaracaklarını belirterek, “Karşılıklı yatırımların artırılması için gereken adımları atacağız” dedi. 2018’de Irak’a 11 bin 825 firmanın ihracat yaptığını kaydeden Pekcan, “Potansiyelimiz bunun çok daha üzerindedir. Bu potansiyeli harekete geçirmek üzere ticareti zorlaştırıcı, korumacı önlemlerden ziyade ticareti kolaylaştırıcı önlemler almalıyız” şeklinde konuştu.