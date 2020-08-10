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Gündem

Karşı hamle yaptılar! Türkiye ve Yunanistan kafa kafaya geldi

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Navtex ilan ederek Oruç Reis Gemisi'nin bölgeye göndermesi Yunanistan'ı panikletti. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, güvenlik konseyini toplantıya çağırırken, Atina yönetimi Türkiye'ye karşı Navtex duyurusu yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 15:51:00 -
Karşı hamle yaptılar! Türkiye ve Yunanistan kafa kafaya geldi

Yunanistan'ın Mısır'la yaptığı korsan anlaşma sonrası Akdeniz'de sular iyice ısındı. Türkiye, sismik aramalar yapmak üzere Oruç Reis Gemisi'nin bölgeye göndererek Navtex ilan etti. Türkiye'nin bu hamlesi Yunanistan'ı panikletti. 

Yunan Bakan Mısırlı mevkidaşını aradı

Oruç Reis Gemisi'nin bölgeye ulaştığı haberini alan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri'yi aradı. İkili görüşmesinde Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Karşı Navtex

Yunanistan, Türkiye'nin Navtex ilan ettiği ve araştırma yapacağı bölgenin hemen yanı için karşı Navtex ilanında bulundu. Yunan basınında sözde Navtex'in haritası yayınlanırken, Navtex ilanının 20 Ağustos'a kadar süreceği belirtiliyor.

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