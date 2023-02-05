Karsan, 272 adetlik araç teslimatını tamamladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karsan, Türkiye pazarındaki çalışmalarına son sürat devam ediyor. "Mobilitenin geleceğinde bir adım önde" olma vizyonuyla hareket eden Karsan, Türkiye'deki yerel yönetimlerin de filolarını yeni teknolojiye sahip gelişmiş modelleriyle de yenilemelerine tam destek sağlıyor.

Geçen yıl Mersin Büyükşehir Belediyesinin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası katkılarıyla açtığı araç alımı ihalesini 205 adet Menarinibus Citymood ile kazanan Karsan, bu kapsamda son 41 adetlik otobüsünün de teslimatını gerçekleştirdi.

- 3 yıl boyunca bakım ve servis hizmeti verecek

67 adet çevre dostu ATAK ile toplam 205 adet 12 ve 18 metre CNG'li Citymood otobüsü kapsayan araç alım ihalesinde Karsan, 41 adetlik son teslimat ile süreci tamamlamış oldu. Karsan, ihale kapsamında ayrıca 3 yıl boyunca da araç bakım ve onarım hizmetlerini üstlenecek.

Düzenlenen teslimat törenine Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu ve Yurt İçi Satış Müdürü Adem Ali Metin katıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ise Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Genel Sekreteri Olcay Tok, Genel Sekreter Yardımcısı Tarık İrde, Başkan Danışmanı Ertan Liman, Ulaşım Daire Başkanı Ersan Topcuoğlu ve Toplu Taşıma Müdürü Bayram Demir törende hazır bulundu.

- "Mersin, büyükşehir belediyeleri arasındaki en genç ve çevreci toplu taşıma filosuna sahip oldu"

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, Karsan'ın kendi AR-GE birimiyle geliştirdiği ve ileri teknolojiyle donattığı modelleriyle toplu ulaşımın geleceğine yön veren öncü markalardan biri olduğunu belirtti.

Kentlerin toplu ulaşım çözümlerine destek sağlamaya devam ettiklerini aktaran Baş, şunları kaydetti:

"Tarihi ve modern dokuya sahip Akdeniz sahil şeridinin en güzel kentlerinden Mersin'e yönelik yaptığımız bu teslimatın şehrin toplu taşıma çözümleri için son derece kıymetli olduğuna inanıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz teslimatların ardından Mersin halkı, şehir içinde daha konforlu ve daha güvenli biçimde seyahat edebilecek. Bu teslimatla birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, büyükşehir belediyeleri arasındaki en genç ve çevreci toplu taşıma filosuna sahip oldu. 12 ve 18 metrelik CNG'li çevre dostu otobüslerimiz; düşük yakıt tüketimi ile belediyelerin kullanım giderlerini düşürüyor, yakıttan sağladığı tasarrufu sessiz ve konforlu sürüşüyle de destekliyor."