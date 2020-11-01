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Aktüel Kars ve Erzurum'da kuvvetli rüzgar bekleniyor
Aktüel

Kars ve Erzurum'da kuvvetli rüzgar bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-11-01 10:25:49 -
Kars ve Erzurum'da kuvvetli rüzgar bekleniyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Erzurum ve Kars çevrelerinde saatteki hızı ortalama 40 ila 60 kilometreye ulaşması öngörülen rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak, öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un batısı ile Erzincan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve güney batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Erzincan, öğle saatlerinde ise Erzurum ile Kars çevrelerinde kuvvetli esecek. Rüzgarın saatteki hızının yer yer 40 ila 60 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıklığı sıfırın altında 3 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi.

Gece il merkezlerindeki en düşük hava sıcaklığı Kars'ta sıfır, Ağrı'da 1, Ardahan'da 2, Erzurum'da 4, Iğdır'da 9, Erzincan'da 13 derece derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 21, Erzincan'da 19, Kars'ta 18, Ağrı ve Ardahan'da 17, Erzurum'da 16 derece olması öngörülüyor.

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