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Kars ve Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerine sıkı denetim

Yeniakit Publisher
2020-05-22 13:15:52 -
Kars ve Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerine sıkı denetim

KARS/ARDAHAN (AA) - Kars ve Ardahan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, İl Emniyet Müdürü Ünsal Halay ile Kovid-19 tedbirlerini denetlemek için kentin işlek yerlerinden Kongre Caddesi ile Milli Egemenlik Parkı'nı ziyaret etti.

Burada vatandaşla sosyal mesafeyi gözeterek selamlaşan Masatlı, güzel yarınlar için bugünlerde herkesin maske takması ve tedbirli olması gerektiğini söyledi.

Salgınla baş etmenin, herkesin tedbirlerde üzerine düşeni yapmasıyla mümkün olacağını ifade eden Masatlı, şunları kaydetti:

"Bu tedbirlerin ve çalışmaların tamamı sizin için, vatandaşımızın sağlığı için. Sizden ricam, maske takın, sosyal mesafemizi ayarlayalım. Maskesi olmayana biz maske verelim. Şükürler olsun devletimizin buna yetecek kadar imkanı ve gücü var. Sizlerden tek isteğimiz kurallara uymanın gayretini gösterin."

Pazar bölgesine de geçen Masatlı, burada alışveriş yaptı, maskesi olmayan vatandaşa maske verdi.

- Kars

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yapılan denetimlerde, 2 bin 301 kişi sorgulandı.

Umuma açık 521 yer ve bin 4 aracı denetleyen ekipler, 13 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 5 bin 96 lira ceza uyguladı. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 14 kişiye de 5 bin 488 lira ceza verildi.


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