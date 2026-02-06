Kars Tanıtım Günleri Havaalanında Yapılıyor

Merkezi İstanbul K.Çekmecede bulunan ve Başkanlığını Oruç Oymak’ın Kafkas Kars Dernekler Federasyonu tarafından organizasyonu yaılacak olan Kars ili tanıtım günleri İstanbul Yeşilköy’de Atatürk Havaalanı Millet Bahçesinde 5–6–7–8 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Kars ilinin tarihi, kültürel zenginlikleri ve eşsiz lezzetlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen Kars İl Tanıtım Günleri, 5–6–7–8 Şubat tarihlerinde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek.

Kafkas Kars Dernekler Federasyonu Kurucu Onursal Genel Başkanı Özdemir Polat, etkinliğe ilişkin yaptığı davette,

“Kars’ımızın tarihi, kültürü ve eşsiz lezzetlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen Kars İl Tanıtım Günleri’ne tüm hemşehrilerimizi ve halkımızı davet ediyoruz. Bu anlamlı buluşmada sizleri aramızda görmekten onur duyarız” ifadelerini kullandı.

Dört gün sürecek etkinlikte Kars’ın kültürel değerleri, yöresel ürünleri ve gastronomisi ziyaretçilerle buluşacak. Etkinlikte çok sayıda yöresel sanatçı sahne alacağı öğrenildi.