Kars Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü taşınmazlarını satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre taşınmazlar Kars İli Merkez İlçesi Karacaören Köyü 1358 Ada 7 Parsel C Blok No: 1 ve Kars İli Merkez İlçesi Karacaören Köyü 1358 Ada 7 Parsel C Blok Zemin Kat: 3’den oluşuyor. Taşınmazlar; 27.05.2021 Perşembe günü birinci artırmada verilen bedelin, muhammen bedelinin % 75’ini; takip masraflarını, varsa rüçhanlı alacakların toplamını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Birinci ihalede yukarıda yazılı miktar elde edilmemişse en çok artıranın taahhüdü geçerli olmak şartıyla ikinci artırma 03.06.2021 Perşembe günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

