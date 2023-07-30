Kars Sarıkamış'taki otobüs kazasında bilanço ağırlaşıyor!

Türkiye yeni güne Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yaşanan otobüs kazası haberiyle uyandı.

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselirken, 21 yolcu da yaralandı.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, korkunç kazada yaralanan vatandaşları ziyaret etti.

Sabah erken saatlerde kaza yapan otobüste bulunan yolculardan 18 yaşındaki genç, Sarıkamış Devlet Hastanesi’nde kendisini ziyaret eden AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın’a olayı anlatarak, “Otobüs sallanıyordu, ayağa kalktım kafam otobüse değdi. Yan yattı gerisini hatırlamıyorum” dedi.



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AK Partili Çalkın ise kazaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Sabah 07.50 sıralarında Karakurt bölgesinde elim bir trafik kazası sonucu 29 yolcunun olduğu otobüs devrildi. Şarampole yuvarlandı ve burada 7 vefatımız var. Yaralılarımız çevre iller ve Harakani Devlet Hastanesi ile Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. 21 aracımız olaya müdahale etti. Helikopter ambulans müdahale etti. Yaralılarımızı anbean takip ediyoruz. Üzüntülüyüz, hepimiz yasa boğulduk. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Diğer hastanelerdeki yaralılarımızı ziyaret etmek için Sarıkamış’tan ayrılıyoruz.

Öte yandan 50 metre yükseklikten düştükten sonra ters dönen otobüsteki yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kars Valiliği tarafından yapılan son açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının arttığı belirtildi:

İlimiz Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkiinde saat 07.50'de yolcu otobüsünün şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 7’ye yükselmiştir. Yaralı 21 vatandaşımızın tedavileri Sarıkamış Devlet Hastanesi, Kafkas Üniversitesi Hastanesi, Harakani Devlet Hastanesi ve Horasan Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir.