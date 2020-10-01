Kars merkezli operasyonda HDP'li belediye yöneticilerinin de arasında olduğu 19 kişi gözaltına alındı

Kars'ta bölücü terör örgütü PKK / KCK hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında, aralarında HDP belediye başkan yardımcıları ile HDP il ve ilçe belediye başkanlarının da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında belediye başkan yardımcıları Şevin Alaca ve Muazzez Çağrıtekinci, HDP Belediye Meclis üyeleri, HDP İl Meclis üyeleri, HDP İl Başkanı Cengiz Anlı ve 19 şüpheli partinin bazı bölge teşkilatı yöneticileri. "Terör örgütü üyeliği" nedeniyle tutuklama kararı çıkarıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 19 kişinin konutları, belediye binası ve HDP İl binasında arandı.

2014-2015 yıllarında, PKK terör örgütü tarafından kurulan sözde barış ve canlı kalkan çadırına zanlıların katıldığı Kağızman ilçesi Çemçe-Madur bölgesinde, örgüt üyelerine hayati önem taşıyan malzemeleri sağladıklarını söyledi. bölgede ve teröristlerin "sözde şehitliği" için açılış yapıldı. buralara katıldıkları belirlendi.

Şüpheliler, PKK terör örgütünün Avrupa yapısı KCDK-E bünyesinde Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren yasadışı dernek adına toplanan paraları da dağıttılar, PKK terör örgütünün kadın örgütü toplantılarına katıldılar ve orada aldıkları örgütsel talimatları takip ederek, PKK / KCK'nın yönlendirilmesi için haber sitelerine konuştukları ve bir örgüt propagandası yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerin gözaltına alınma nedenleri arasında, "Ölen veya tutuklanan örgüt mensuplarının aile üyelerini işe almak, terör örgütünün il yapısı içerisinde faaliyet göstermek, örgütün talimatıyla ihaleye girecek kişileri tehdit etmek ve engellemek, PKK / KCK terör örgütünün sözde anayasası olarak kabul edilen KCK sözleşmesi kapsamında ilçe, köy ve mahalle komisyonlarının yapılanmasında faaliyetler yürütüyor.