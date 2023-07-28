Kars, Ağrı ve Iğdır'da Kerbela şehitleri anıldı

Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin, muharrem ayının 10. gününde şehit edilmeleri dolayısıyla bugün "matem günü" olarak görülüyor ve Kerbela şehitleri etkinliklerle yad ediliyor.

Kars'ta Hazreti Ali Çarşı Camisi önünde bir araya gelerek ellerinde Türk bayrağı ile Atatürk ve Hazreti Ali'nin posterlerini taşıyan grup, anma programı kapsamında yürüyüşe başladı.

Gruptakiler, Faikbey Caddesi'nden Işıklı Ehlibeyt Camisi önüne kadar mersiyeler eşliğinde sine dövüp vücutlarına zincir vurdu.

Okunan mersiyelerde bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Siyah elbise giyen kadınlar, ellerinde Zülfikar ile yürüyüşe katıldı. Bazı vatandaşlar da korteje eşlik ederek sine vurdu.

Yürüyüşe katılanlar, Cumhuriyet Caddesi'ndeki Işıklı Camisi önüne gelerek şehitler için dua okudu ve bir süre sonra yürüyüşe devam etti. Güzergahta vatandaşlar, kortejdekilere yiyecek ikramında bulundu.

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Kars Garnizon Şehitliği'ne gelen gruptakiler, burada yürüyüşe ara verdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından, Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, burada yaptığı konuşmada, Hazreti Hüseyin ve beraberindeki masum canların Kerbela'da şehit edilmesinin İslam aleminin ortak kederi olduğunu söyledi.

Kerbela olayının tüm Müslümanların ortak hafızasında yer alan, asırlardır hiç dinmeyen çok büyük bir acı olduğunu ifade eden Öksüz, "1384 yıl önce yaşanan bu elim hadise, İslam aleminde ayrılıklara değil birlik ve beraberliğe vesile olmalı, bizleri birbirimize sımsıkı kenetlemelidir. Kerbela'nın bizlere yüklediği sorumlulukla, İslam aleminde ayrılıklara düşülmemesi ve kardeşlik bağlarının daha da güçlü olması için elimizden gelen tüm gayreti göstermekteyiz." dedi.

Kars Ehlibeyt Alimleri Birliği Derneği Başkanı ve Ehlibeyt Işıklı Camisi Alimi Seyit Ahmet Erdem ise tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

İl Müftüsü Hamza Bayram'ın da konuşma yaptığı programda, katılımcılar daha sonra Yeni Mahalle Asri Mezarlığı'na kadar sine vurarak yürüdü. Burada yürüyüşünü sonlandıran katılımcılar dua etti.

Ağrı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde Ehlibeyt Yeşil Cami Derneğince düzenlenen program kapsamında bir araya gelen vatandaşlar, Asri Mezarlık ve Yassıkaya köyünü ziyaret etti.

Vatandaşlar, Türk bayrağı ve Hazreti Hüseyin'in posterlerini taşıyarak ilçe merkezindeki Ehlibeyt Yeşil Camisi'nin önüne kadar yürüdü.

İlahiler okuyan vatandaşlar, sinelerine vurarak gözyaşı döktü. Camide devam eden programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

Programa, Taşlıçay Kaymakamı Adem Topaca, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Hasan Aydın, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, İlçe Müftüsü İbrahim Kanık, Ehlibeyt Yeşil Cami Derneği Başkanı Mehmet Hanbaba ve vatandaşlar katıldı.

Iğdır

Iğdır il merkezi ve ilçelerinde de anma programları düzenlendi.

Siyah kıyafetler giyen gençlerin oluşturduğu "deste" adı verilen gruplar, camilerden toplanarak Asrı Mezarlık ve aşure merasimin yapılacağı Zübeyde Hanım Meydanı'na yürüdü.

Burada devam eden programda, Kerbela şehitleri için dua edildi, sinezen okundu.

Kuran-ı Kerim ve mersiyeler okunan programda, Iğdır Ehlibeyt Alimler Derneği Başkanı Zeki Tümay, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Katılımcıların gözyaşlarını tutamadığı programda, Kerbela olayını konu alan tiyatro gösterisi sunuldu.

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca ve kurum amirleri de katıldı.