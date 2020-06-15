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Aktüel

Kars AFAD, Bingöl'deki deprem bölgesine destek ekip gönderdi

Yeniakit Publisher
2020-06-15 12:17:37 -
Kars AFAD, Bingöl'deki deprem bölgesine destek ekip gönderdi

KARS (AA) - Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki dünkü depremin ardından Kars Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) 4 kişilik arama kurtarma ekibi deprem bölgesine gönderildi.

AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan, yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından arama kurtarma ekiplerini bölgeye göndermek üzere hazır beklettiklerini söyledi.

Ekibi gelen talimatla bölgeye sevk ettiklerini ifade eden Ayğan, "Bingöl Karlıova depreminde ekibimize ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş olup, ekiplerimiz destek için şube müdürü dahil olmak üzere 1 araç, 4 personelle çıkış yapmıştır." ifadelerini kullandı.

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