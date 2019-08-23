Kars 36 Spor hazırlık maçında taraftarlarının karşısına çıkacak Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlarından Kars 36 Spor, kendi saha ve seyircisi önünde Iğdır Es Spor ile hazırlık karşılaşmasında karşılaşacak.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlarından Kars 36 Spor, kendi saha ve seyircisi önünde Iğdır Es Spor ile hazırlık karşılaşmasında karşılaşacak.

Kars 36 Spor Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadında 24 Ağustos 2019 tarihinde hazırlık maçında konuk edeceği Iğdır Es Spor hazırlıklarını Teknik Direktör Mehmet Şaşmaz nezaretinde sürdürüyor.

2019-2020 futbol sezonuna iddialı bir şekilde hazırlanan Yeşil Beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası öncesi komşu ve kardeş takım Iğdır Es Spor hazırlık karşılaşmasında ilk kez taraftarlarının karşısına çıkacak.Kars 36 Spor, Iğdır Es Spor karşılaşmasına Karslı ve Iğdırlı taraftarları davet edildi.

Kars 36 Spor Iğdır Es Spor karşılaşması 24 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 15.30’da Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven stadında oynanacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.