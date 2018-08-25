Karpuz suyu nasıl yapılır?

MALZEMELER

Çeyrek karpuz (Bir büyük kase),

1 yemek kaşığı toz şeker,

1 limon suyu.

KARPUZ SUYU YAPILIŞI

Karpuz suyu yapmak için ilk önce karpuzlar doğranıp derin bir kap içerisine alınır.

Daha sonra karpuz dilimleri blendırdan geçirilerek ezilir ve bu sayede iyice sulanması sağlanır.(Çekirdeklerinin parçalanması tadına etki etmiyor).

Blendırdan geçirilen karpuzun suyu, süzgeç yardımı ile süzülerek başka bir kap içerisine aktarılır.

Elde edilen karpuz suyu üzerine 1 yemek kaşığı toz şeker ve limon suyu eklenip, güzelce karıştırılır.

Hazırlanan karpuz suyu sürahiye doldurulur ve soğuması için buzdolabına kaldırılır.

Soğuduktan sonra bardaklara doldurulur ve buz küpleri eşliğinde soğuk olarak servis edilir.

Afiyet olsun.