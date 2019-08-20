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Karpuz çekirdeklerinin yararları nelerdir?

Karpuz çekirdeği yenir mi? Karpuz çekirdeğinin faydaları nelerdir? Karpuz çekirdeği nasıl tüketilir? Karpuz çekirdeği çayı nedir? Karpuz çekirdeği kavrulur mu? Karpuz çekirdeğinin faydaları nelerdir?

20 Ağustos 2019 Salı 10:53
Karpuz çekirdeklerinin yararları nelerdir?

Karpuz çekirdeği kuruyemişlerden çok daha fazla besleyici özelliğe sahiptir, protein yönünden daha güçlüdür. Karpuzla birlikte yiyemiyorsanız, kaynatıp çay olarak, ya da kavurup yemiş olarak da tüketebilirsiniz.

Uzmanlar, karpuz çekirdeklerini yemenin tamamen güvenli olduğuna ve genel sağlık için çok iyi olduğunu söylüyor.

Karpuz çekirdeği;

  • Kolesterol seviyesini dengeler.
  • Saç dökülmesi durdurma ve ince saçları onarma gibi etkilere sahitir.
  • İltihabı kurutur.
  • Yeni hücreler ve dokular geliştirir.
  • Yüksek miktarda enerji verir.
  • Bağışıklık sistemini geliştirir.
  • Kemiklerin güçlenmesini sağlar.
  • Kalp rahatsızlığını azaltır.
  • Yüksek tansiyonu dengeler.
  • Hafızayı kuvvetlendirir.
  • Sindirim sistemini çalıştırır.
  • İdrar yolu iltihaplanmasını dindirir.

Bu çekirdek; protein, vitamin B, magnezyum ve tekil doymamış yağlar ve çoklu doymamış yağlarla doludur. Bu nedenle seviyeli ve sık sık tüketilmelidir.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:53
  1. karpuz
  2. sağlık

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