Karpuz çekirdeklerinin yararları nelerdir?

Karpuz çekirdeği kuruyemişlerden çok daha fazla besleyici özelliğe sahiptir, protein yönünden daha güçlüdür. Karpuzla birlikte yiyemiyorsanız, kaynatıp çay olarak, ya da kavurup yemiş olarak da tüketebilirsiniz.

Uzmanlar, karpuz çekirdeklerini yemenin tamamen güvenli olduğuna ve genel sağlık için çok iyi olduğunu söylüyor.

Karpuz çekirdeği;

Kolesterol seviyesini dengeler.

Saç dökülmesi durdurma ve ince saçları onarma gibi etkilere sahitir.

İltihabı kurutur.

Yeni hücreler ve dokular geliştirir.

Yüksek miktarda enerji verir.

Bağışıklık sistemini geliştirir.

Kemiklerin güçlenmesini sağlar.

Kalp rahatsızlığını azaltır.

Yüksek tansiyonu dengeler.

Hafızayı kuvvetlendirir.

Sindirim sistemini çalıştırır.

İdrar yolu iltihaplanmasını dindirir.

Bu çekirdek; protein, vitamin B, magnezyum ve tekil doymamış yağlar ve çoklu doymamış yağlarla doludur. Bu nedenle seviyeli ve sık sık tüketilmelidir.