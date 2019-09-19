Karnıyarık nasıl yapılır? Patlıcan karnıyarık tarifi

Patlıcanın en güzel hali olan karnıyarık kültürümüzde çok sevilen yemeklerden biri. Karnıyarık, Türk mutfağının en sevilen patlıcan yemeği olup imambayıldı ile karıştırıldığı olur. Bu yüzden imambayıldı ile karnıyarık arasındaki fark hep merak edilmiştir. Kıymanın, soğanın, domatesin bu eşsiz uyumu ile ortaya çıkan karnıyarık tarifi, ister fırında ister tencerede her haliyle sevilerek yenilir. Peki, karnıyarık nasıl yapılır? İşte lezzetli ve tam ölçülü bir patlıcan karnıyarık tarifi...

Karnıyarık nasıl yapılır?

Malzemeler

-50 gram tereyağ

-1 çorba kaşığı salça

-2 su bardağı su

-5 dal maydanoz

-4 adet patlıcan

-200 gram kıyma

-1 adet soğan

-2 adet domates

-1 adet çarliston biber

-2 difl sarmısak

-4 adet sivri biber

-Tuz, karabiber

Kızartmak için: Sıvıyağ

Nasıl yapılır?

Patlıcanları alacalı soyup ortalarına boydan boya çizik atın. Acısını almak için tuzlu suda 15 dakika bekletin. Kurulayıp kızgın yağda önlü arkalı kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Soğan, domates, çarliston biber ve sarmısağı temizleyip ince kıyın. Margarini bir tavaya alıp kıymayı ilave edin ve suyunu salıp yeniden çekinceye kadar kavurun. Üzerine soğan ve sarmısak ekleyin. Soğanın rengi dönünce kıyılmış biber, domates ve salça ekleyip kavurun. Su katıp, 15 dakika pişirdikten sonra suyunu süzün. Kıymalı harca kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber ilave edin. Patlıcanları bir fırın tepsisine yerleştirin. Harcı içlerine paylaştırın. Sivri biberleri temizleyip her patlıcanın üzerine bir adet koyun. Süzdüğünüz suyu üzerlerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirip servis yapın.