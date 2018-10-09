Karnınızda sertlik ve şişkinlik varsa...

Normalde her gün 8-10 litrelik bir dolaşım söz konusu olduğundan tıkanıklıktan dolayı idrarı atamayan hastalarda bu, 8-10 litrelik sıvı kusma ile vücuttan atılmakta olduğundan kusma bağırsak tıkanıklığının en önemli belirtisi sayılır. Kusmanın ardı sıra gaz çıkaramama, karında sertlik, gerginlik ve şişlik gibi belirtileri bulunan bağırsak tıkanmasının yetişkinlerdeki sebepleri şunlar olabilir:

Karın içindeki var olan tümör ya da apse benzeri bağırsak duvarına dışarıdan baskı yapılması,

Ülseratif kolit nedeniyle bağırsak duvarının hastalanması

Daha çok yaşlılarda görülen taşlaşmış dışkılar

Bağırsaklardaki veya kasıklardaki var olan fıtıklar..

Ölümcül bir rahatsızlık olan bağırsak tıkanıklığı, muhakkak tedavi edilmelidir. Çünkü hastalık ilerledikçe tedavi yöntemleri ağırlaşacak ve bağırsak tıkanıklığının tedavisi zorlaşacaktır.

Aksi taktirde önemsenmeyen bağırsak tıkanıklığı ya da teşhisi geç kalan bağırsak tıkanıklıklarında hasta hayatını kaybedebilir.

Bağırsak tıkanmasının üst tarafta mı yoksa alt tarafta mı husule geldiğini hastanın kusmuk renginden anlaşılır. Eğer açık renkte hatta renksiz ise tıkanıklık üstte, yeşil ise tıkanıklık altta demektir.