Karnın sol altında şişlik neden olur?

Vücudun işlevini yerine getiren organların bir kısmı sol alt karın bölgesinde yer alır. Bu alanda birtakım sebeplerden ötürü şişlik olabilir.

Her yaştan insanda zaman zaman görülebilen bu rahatsızlığın şiddeti kişiden kişiye bazı faktörlere dayalı olarak değişkenlik gösterir.

Bu hususta ciddi hastalıkların varlığı önem teşkil etmektedir. Karnın sol alt tarafında şişlik oluşumunun kendini göstermesi bu bölgedeki organlar içerisinde yer alan; mesane, apandisit, bağırsak, doku yüzeyi, damarlar, yumurtalık, kasık, kas ve kemikler üzerinde meydana gelen rahatsızlık sebebi ile ortaya çıkmaktadır.

Karın bölgesinin sol alt kısmında böbrek taşı, iltihaplanma, su toplanması, şiddetli darbe, kemik kırığı, damar tıkanıklığı, doku tahrişi, gıda zehirlenmesi, mide kıvrılması, pankreas kanseri, bağırsak problemi, fıtık, kist, dış gebelik ve yumurtalık sorunları, adale spazmı, böbrek üstü bezi sorunları gibi etkenler karnın sol alt tarafında şişlik durumunu tetikleyen sebeplerdendir. Söz konusu bu sağlık problemi beraberinde deri üzerinde kızarıklık, kaşıntı, morarma, kanama ve ağrı hissini getirir.

Ayrıca harekette kısıtlanma, halsizlik, yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi, nefes almada güçlük ve iştahsızlık sorunlarının oluşmasına kaynaklık eder.

Tedavisi

Böyle bir rahatsızlık ile karşılaşıldığında ertelemeden doktora başvuru yapmak gerekir.

Aksi halde ciddi rahatsızlıklarla birlikte hayati tehlike yüzünü gösterebilir.

Kan ve idrar tahlillerinin laboratuvarda analiz edilip teşhisin konulmasıyla birlikte tedavi süreci başlar.

Cerrahi operasyon veya ilaçlı tedavi ile karnın sol alt tarafında şişlik oluşumunun ortadan kaldırılması mümkündür.

Bu hususta vücudun genel sağlığının korunması adına vitamin ve mineral değeri yüksek besin maddelerinin tüketilmesi, beli bir süre yatak istirahatinin yapılması, yeterli miktarda günlük sıvı tüketimi ve kan damar yollarının açılmasına yönelik hafif egzersizlerin yapılması söz konusu bu şişliğin iyileştirilmesine yönelik katkı sağlar.

Kulaktan duyma ile iyileşemezsiniz

Karnın sol alt tarafında şişliğin giderilmesine yönelik kulaktan duyma uygulamaların yapılması ciddi sağlık problemlerinin oluşmasına zemin hazırlar.

Söz konusu olan organ üzerindeki şişliğin giderilmesi için hekimin önerdiği talimatlara uymak son derece önemlidir.

Gözle görülebilir yoğun bir şişlik durumu karşısında soğukkanlılığı koruyup tedirgin olmamak gerekir.

Öte yandan; stres unsurunu hayattan çıkararak tedaviye yönelik huzurlu olmak bünye yapısının normal düzeye gelmesine yardımcı olur.

Maalesef en çok hanımların derdi

Özellikle kadınlarda bu bölgede daha fazla organ bulunmasının etkisi ile onlar bu duruma daha sık maruz kalır.

-Böbrekler

-Sinirler

-Büyük kan damarları

-Sol tüp ve yumurtalık

-Deri ve kaslar

-İdrar torbasının bir bölümü

-Kalın bağırsağın bir bölümü

-Zigmoid kolon

Bu organların hasarı söz konusu olabilir.

Karnın sol kısmında ağrı ve şişliğin sebepleri

-Gaz sıkışması ve çok fazla yemek yemek,

-Pankreasta iltihap oluşumu

-Böbrekte enfeksiyon oluşumu

-Gıda zehirlenmesi

-Böbrek ya da safra taşının oluşumu

-Pankreas ya da kolon kanseri

-Abdominal kaslarda anevrizma oluşumu

-Zatürre ile dayanılamayacak bir ağrı oluşur.

-Sert bir darbe alması ile kemiklerde ya da dokularda hasar, zedelenme, ezilme olması,

-Kabızlığın ve huzursuz bağırsak sendromunun oluşması

-Yumurtalıktaki kistler bazen o kadar büyürler ki, bu durum, sol karın bölgemde şişlik var şikayetine sebep olur.