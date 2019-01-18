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Karne günü capsleri kırıp geçiriyor | Karne günü capsleri 2019

Bugün karne günü. Milyonlarca öğrenci karne alıyor. Bu durumu mizaha çeviren sosyal medya kullanıcıları da birbirinden komik paylaşımlar yapıyor. Elbette buradaki capsler sadece gülümsetme amacı taşımakta. İşte birbirinden komik karne günü capsleri...

18 Ocak 2019 Cuma 16:21
Karne günü capsleri kırıp geçiriyor | Karne günü capsleri 2019

Bugün karne günü. Milyonlarca öğrenci karne alıyor. Bu durumu mizaha çeviren sosyal medya kullanıcıları da birbirinden komik paylaşımlar yapıyor. Elbette buradaki capsler sadece gülümsetme amacı taşımakta. İşte birbirinden komik karne günü capsleri...

Karne günü capsleri 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 16:21
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