Karlıova-Yedisu yolu çığ nedeniyle kapandı Bingöl’ün Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan yol, düşen çığ nedeniyle kapandı.

Bingöl’ün Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan yol, düşen çığ nedeniyle kapandı. Hava sıcaklığının artması ve yağmur yağışının etkisi ile birlikte 3 gündür bölgede küçüklü büyüklü çığ meydana geldiği bildirildi.



Alınan bilgiye göre, Karlıova ve Yedisu ilçesini birbirine bağlayan yolda bugün 2’si ufak 3 ayrı çığ meydana geldi. Kaynarpınar köyü mevkilerinde meydana gelen çığlardan 1’i yolu tamamen kapattı. Diğer 2 çığın ise yolu kısmen etkilediği öğrenildi. Çığ nedeniyle yoldan geçen bazı araçlardaki vatandaşlar bölgede mahsur kaldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye iş makinesi gönderildiği öğrenildi.

Önceki gün 3, dün de bölgede 2 ayrı çığ meydana gelerek yolu 2’şer saat ulaşıma kapatmıştı.

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