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Ekonomi Karlılık ve naKİT'lerini artırdılar
Ekonomi

Karlılık ve naKİT'lerini artırdılar

Yeniakit Publisher
2023-11-11 15:11:46 - 2023-11-11 15:11:46
Karlılık ve naKİT'lerini artırdılar

KİT'lerin aktif büyüklüğü geçen yılın sonunda bir önceki seneye göre yüzde 135,5 artışla 1,14 trilyon liraya ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre 2022 yılı sonu itibarıyla 19 KİT, bir KİT bağlı ortaklığı, 4 kamu bankası ve 8 diğer kuruluş olmak üzere toplam 32 kamu işletmesi mevcut ve bu işletmelerin geçen yıl itibarıyla toplam nominal sermayesi 548 milyar lira, toplam ödenmiş sermayesi yaklaşık 515 milyar lira olarak gerçekleşti.

Aktif büyüklük arttı

KİT'lerin aktif büyüklüğü geçen yılın sonunda bir önceki seneye göre yüzde 135,5 artışla 1,14 trilyon liraya ulaştı. Brüt satışlar ise yüzde 233,8 artış göstererek 1,11 trilyon lira oldu. Geçen yıl sonunda mal-hizmet satış maliyeti, bir önceki seneye göre yüzde 216,1 artış gösterdi. Bu durum satışların karlılığını olumsuz etkilese de KİT sisteminin 2021 sonunda 24,3 milyar lira olan dönem net zararı, 2022 yılında 6,6 milyar lira net kara dönüştü.

Katma değere göre öne çıkanlar

KİT sisteminin ortaya koyduğu katma değer, kuruluş bazında karşılaştırıldığında, 2022'de en yüksek katma değeri Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) yarattığı görüldü. Bu kuruluşu sırasıyla, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Eti Maden ve Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) izledi. En düşük katma değeri yaratan kuruluş ise Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) oldu.

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