  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fincancı’nın terazisi hep PKK’yı tartıyor! “I can’t breathe” Bu adamın maaşı 43 milyon dolar! Bakın mesleği ne 2025'te kapanan şirket sayısı yüzde 5,9 artarak 33 bin 270'e çıktı Kapanan şirket sayısı arttı 'Gündüz Kuşağı Programları: Bir Toplumsal Çürüme Mekanizması' ABD Temsilciler Meclisi "Savaş Yetkileri Yasası" karar tasarısını onaylamadı. Trump güle oynaya Erbakan Hoca’nın talebelerine bakın! Saadet Partisi lideri ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti Dünya siyasetinin kalbi Davos’ta attı! Hakan Fidan’dan Trump’ı şaşırtan "kalem" hamlesi İhanetin Belgesi: PKK/SDG’den Siyonist İsrail’e "Bizi Kurtar" Yalvarışı! Yasa dışı göç kapsamında NATO'nun test edilmesi gerektiğini savundu Trump'ın yeni bekçisi Papel’e operasyon! Dev firmaya kayyım atandı: Çok sayıda gözaltı var
Yerel Karlı yolda feci kaza: Kaldırıma çarpıp devrildi!
Yerel

Karlı yolda feci kaza: Kaldırıma çarpıp devrildi!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gaziantep’te kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, kaldırıma çarptıktan sonra devrildi. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil sürücüsü aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaygan yolda savrulan araç kaldırıma sert bir şekilde çarptıktan sonra yan yatarak kaymaya devam etti. Aracın devrildiğini gören çevredeki vatandaşlar, hemen sürücünün yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkartılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Feci kaza anları ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Koca ağaçlar kara dayanamadı
Koca ağaçlar kara dayanamadı

Yerel

Koca ağaçlar kara dayanamadı

Ardahan beyaz örtüye teslim! Ekipler sahada: Kar ve buzla amansız mücadele!
Ardahan beyaz örtüye teslim! Ekipler sahada: Kar ve buzla amansız mücadele!

Yerel

Ardahan beyaz örtüye teslim! Ekipler sahada: Kar ve buzla amansız mücadele!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23