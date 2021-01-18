Karlı yolda düşmemek için dikkat edilmesi gerekenler

Kar yağışının olduğu yollarda ayağımızın kayması gayet normal bir durumdur. Fakat böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımız zaman yere düşmemek için bazı tedbirler almamız gerekiyor. Aksi takdirde ayağınız kaydığı zaman düşebilir, istenmeyen sağlık sorunları ile karşı karşıya kalabilirsiniz. İşte bu yüzden biz de karlı yolda yürürken yere düşmemek için almanız gereken tedbirleri hazırladık.

Düşmemek için alınması gereken tedbirler

Ayak tabanınızın yere sağlam basması için uygun ayakkabılar seçmeniz gerekiyor.

Yolda yürürken küçük adımlar ile yürümeniz düşme ihtimalinizi daha da azaltacaktır.

Karlı yolda hafif öne eğilimli bir şekilde yürümek de yere düşmenizi engelleyecek tedbirler arasında bulunuyor.

Bir yere basmadan evvel ayakkabının ucuyla buzlu olup olmadığını kontrol ediniz. Böylelikle daha sağlıklı bir şekilde yürüyüş yapmış olursunuz.

Pürüzsüz zeminlere basmadan evvel ayakkabının altındaki karları temizlemek bu zeminlerde kayma ihtimalini en aza indirir.

En son ve önemlisi olarak da yürüyüş yaparken ellerinizi cepten çıkarmak da faydalı olacaktır.