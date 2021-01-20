Karlı havalarda araç kullanırken nelere dikkat edilmeli? Nasıl önlemler alınmalı?

Karlı ve buzlu yollarda araç kullanmak normalden daha fazla dikkat istiyor.Öncelikle böyle zeminlerde düşük hızda aracınızı kullanın. Buna benzer havalarda kışın lastiğin yol tutuşu normal hava şartlarından farklıdır. Aracınızı takacağınız kış lastiklerinin aynı marka ve desen olmasına dikkat edin.

Aracınızın kullanım kılavuzundaki kış mevsimine uygun lastik basıncını ayarlayın.

Takip mesafesine, yüksek hızda araç kullanmamaya, ani fren ve kısa farları sürüş esnasında açık tutmaya itina edin.

Orijinal dış çapa uygun ebatlar seçin ve iyi sürüş kalitesini sağlamak için jant genişliğinizi değiştirmeyi unutmayın. Ancak bunu yapmadan önce bir uzmandan yardım almayı gözardı etmeyin.