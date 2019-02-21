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Karlahan: “Sabit gelir kaynaklarına ihtiyacımız var”

Bandırmaspor Basın Sözcüsü Kayhan İpek ve Kulüp Başkanı Göksel Karlahan, ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında gündemi değerlendirdiler.

21 Şubat 2019 Perşembe 13:39
Karlahan: “Sabit gelir kaynaklarına ihtiyacımız var”

Bandırmaspor Basın Sözcüsü Kayhan İpek ve Kulüp Başkanı Göksel Karlahan, ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında gündemi değerlendirdiler.


Geçen hafta Bakspor ile yaptıkları maçın şansız bir mağlubiyet olduğunu ifade eden Kayhan İpek, “İki takımın da iyi oynamadığı bir maçta duran toptan golü yedik. Etimesgut maçının umutlarımızın tazelendiği bir maç olmasını diliyoruz. İç saha maçlarındaki taraftar desteğinden memnunuz. Bu maçta da aynı desteği bekliyoruz. Bilet fiyatları yeniden sembolik olarak 1 lira" dedi.


Sezon başından bu yana Bandırmaspor’a verdiği maddi destekle gündeme gelen Onur Göçmez’in yönetim kurulu kararıyla genel koordinatör olduğunu belirten Kulüp Başkanı Göksel Karlahan, “Verdiği destek için Onur Göçmez’e bir kez daha teşekkür ediyoruz. Alt yapıya işlerlik kazandırmadan, tesisleşmeden ve mahalle takımları canlandıramazsak Bandırmaspor’un da başarılı olma şansı yok. Bandırmaspor sadece futbol takımı değil. Hentbolcu kızlarımız yüzde 99 kümede kaldılar. Bayan voleybol takımımız 2. ligin kapısından döndüler” diye konuştu.


Bandırmaspor’un kimseye muhtaç olmadan yaşaması için 2 proje hazırladıklarını ifade eden Göksel Karlahan, “Bu projelerden birincisi benzinlik projemizdir. Sabit gelirler sağlamak için Tekel arazisi üzerinde benzin istasyonu kurmak istiyoruz. Bu projeyi Bandırma Spor vakfı ile ortaklaşa yapacağız. Vakıf da bir kamu kuruluşudur. Arazi üstündeki kamu yararı maddesini seçilecek belediye başkanları ile bu yolla çözebiliriz. İkinci projemiz ise şu an kullandığımız idman sahalarının satılıp yeni tesisler kazandırmaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:39
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