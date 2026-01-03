Karla mücadelede DEM'li Başkan'dan skandal çağrı: Büyük bir gaf yaptı!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak bu kez de Pazartesi günü eğitim ve öğretimin yeniden başlayacağı şehirde okul önlerinin kar ve buzdan temizlenmesi için Millî Eğitim Müdürlüğü'ne "iş makinelerini siz kiralayan biz tuz verelim " önerisinde bulunarak büyük bir gaf yaptı.

Bu sözler sosyal medyada gündem olurken, Bucak tepkiler üzerine paylaşımını yorumlara kapattı.

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir süre ara verilen Diyarbakır'da okullar Pazartesi günü yeniden açılacak.

Gözler çocukların ulaşımını tehdit eden yollardaki kar ve buzlanmaya çevrilirken,Dem Partili Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak'ın sosyal medya paylaşımı tartışmalara ve tepkilere neden oldu.

Vatandaşlar,"Şehirde ulaşım felç olmuş durumda. Sınıfta kaldınız. Sizin işbilmezliğinizin ceremesini koca Diyarbakır çekiyor. Her işi diğer kurumlar yapacaksa siz niye o koltuktasınız?" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

"MİLLİ EĞİTİM ARAÇ KİRALASIN"

"Pazartesi günü okulların açılacak olması nedeniyle, Diyarbakır İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından kepçe kiralanarak kar temizleme çalışmalarının yapılması; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından ise tuz tedariğinin sağlanması hâlinde, okul girişleri, okul bahçeleri ve okul bahçeleri içerisindeki yaya alanlarının el birliğiyle kısa sürede temizlenmesi mümkün olacaktır."