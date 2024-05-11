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Gündem Kariye Camii neden “durup dururken” ibadete açıldı?
Gündem

Kariye Camii neden “durup dururken” ibadete açıldı?

Yeniakit Publisher
2024-05-11 14:17:00 -

Hazırlanan videoda, “Kariye Camii neden durup dururken ibadete açıldı” ve, “Kariye’nin Rumlar ve Bizans için önemi nedir” sorularına cevap verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan ve 21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle cami statüsüne çevrilen Kariye Camii'nde cemaatle namaz kılınmaya başlandı.

İstanbul'un 1453 yılındaki fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet'in emriyle Khora Kilisesi'ndeki mozaikler, freskler korundu ve bu eserler sıvayla kapandı.

2. Bayezid tarafından camiye çevrilen yapıya minare eklendi. 29 Ağustos 1945 yılında Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu kararıyla ise Kariye Camii, Kariye Müzesi'ne çevrildi. Sıvayla kapanmış olan mozaikler ve freskler tekrar ziyaretçiler için açıldı.

Farklı dönemlerde çeşitli yapılandırma süreçlerinden geçen mekan, 21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda ise yeniden cami statüsüne çevrildi. Kariye Camii'nde 6 Mayıs itibarıyla da cemaatle namaz kılınmaya başlandı.

Kariye Camii'nin önemi anlatan video sosyal medyada gündem oldu. Videoda Kariye Camii'nin niçin ibadete açıldığı ve Hristiyanlar için neden önemli olduğu da anlatıldı.
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