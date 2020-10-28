Kariye Camii, 72 yıl sonra cuma günü ibadete açılıyor
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul’un Fatih ilçesindeki Kariye Camii’nin, 30 Ekim’de cuma namazı ile ibadete açılacağını bildirdi.
Erbaş, Kariye Camii’nin 72 yıl sonra ibadete açılacak olması dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında caminin fotoğrafına da yer veren Erbaş, şunları kaydetti: “Diyanet İşleri Başkanlığımıza devredilerek yeniden ibadete açılmasına karar verilen Kariye Camii, inşallah 30 Ekim’de cuma namazı ile birlikte yeniden cemaatine kavuşacak. Cenab-ı Hakk minarelerinden ezan seslerini eksik etmesin. Milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı olsun.”