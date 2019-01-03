Karın ağrısı mide ağrısı hangi bölüme gidilir

Karın ağrısı her yaştan insanın başına gelebilir. Mide ağrısı çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan bir ağrı çeşididir. Mide yanması, hazıksızlık, gaz gibi sebeplerden ötürü karın ağrısı meydana gelebilir. Peki karın ağrısı için hangi bölüme gidilir? Mide ağrısı için hangi doktora gidilir ve hangi bölümden randevu almak gerekir? Hangi doktora muayene olmalıyım, hangi hastalığa hangi bölüm bakar, hangi hastalığa hangi doktor bakar? Sorularına ilişkin cevaplar haberimizde…

Endokrinoloji muayenesi nasıl yapılır? Hastalığa yakalanan insanlar çareyi doktora gitmekte bulunur. Doktora gidip hastalığın şifasına aramak isteyen vandaşlar, MHRS online ya da ALO 182 telefonla oturdukları yere en yakın hastaneden randevu alır. Randevu alan vatandaşlar, hangi hastalık için hangi bölüm ve doktordan randevu almak gerekir bilmelidir. Hiç bir insan yoktur ki hastalanmasın ya da hastalandığı zaman hastaneye başvurmasın. Hastaneye gidecek vatandaşlar gideceği hastaneyi ve hangi bölümden randevu alacağını iyi bilmelidir. Farklı alanlarda hizmet veren doktorlardan kafamıza göre randevu alamayız. Hastalığımız ne ise o hastalıkla ilgilenen bölüm ve doktordan randevu almamız lazım ki hastalığımıza doğru teşhis konsun. Hastalanan vatandaşın en çok araştırdığı hangi hastalığa hangi bölüm bakar, kasık fıtık için hangi bölümden randevu alınır, bağırsak hastalıkları hangi bölüm bakar, kalça çıkığı için hangi bölümden randevu alınır, öksürük için hangi bölümden randevu alınır, emar çekimi için hangi bölümden randevu alınır, kemik ağrısı için hangi doktora gidilir, kasık ağrıları, idrar kaçırma, ateşlenme, boğaz ağrıları için hangi bölümden randevu alınmalı soruları randevu alacak hastalar için araştırılan konular arasında yer almakta. Hangi Hastalık için hangi doktordan randevu alabileceğiniz hakkında alt kısımda ayrıntıları bulabilirsiniz.

Karın-mide ağrısı için hangi bölüme gidilmeli?

Karın veya mide ağrısı için dahiliye-İç hastalıkları bölümüne gidilmeli. İşte Dahiliye bölümünü baktığı hastalıklar:

Dahiliye (İç Hastalıkları)

Ağız kuruluğu

Göğüs ağrısı (buna bağlı sol kol ağrısı)

Sık idarara çıkma

Karın ağrısı

Mide ağrısı

Mide eksimesi

Gastrit,

İshal, Kabızlık,

Terleme,

Tansiyon