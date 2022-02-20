Tüm dünya neredeyse iki yıldır koronavirüsle mücadele ediyor. Yaz aylarında ortaya çıkan delta varyantının ardında baskın hale gelen omicronda farklı belirtilerin de olduğu uzmanlarca ifade ediliyor. Peki, karın ağrısı korona belirtisi olabilir mi?

Karın ağrısı ishal korona belirti olabilir mi? Mide bulantısı korona belirtisi mi?

Koronavirüs genellikle burun akıntısı, öksürük, hapşırma, boğaz ağrısı, baş ağrısı, ateş ve yorgunluk ile kendisini gösteriyor. Ancak Omicron varyantıyla birlikte bazı kişilerde karın ağrısı, ishal ve mide bulantılarının oluştuğu ifade ediliyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, Kovid-19'un solunum yolları, kalp ve damar endoteli iç zarlarına tutunduğunu aktararak bu nedenle esas olarak semptomların bu yönde görüldüğünü söyledi. Akhan, bağırsakların da bu açıdan önemli olduğuna dikkati çekerek virüsün sindirim sistemini de etkileyebildiğine dikkati çekti.

Viral enfeksiyonları işaret eden semptomların ateş, kas ağrıları, genel bir halsizlik, baş ağrısı gibi genel semptomlar olduğu bilgisini paylaşan Akhan, bunlarla birlikte baş edilemeyen karın ağrısı, ishal varsa bunun da önemli olduğunu, mutlaka test yapılması gerektiğini vurguladı.

Özellikle 65 yaşından büyükler ve kronik hastalığı olanların tedbirlere uyması gerektiği vurgulanıyor. Virüsün oldukça büyük değişiklikler yaptığını ve ikinci kere, üçüncü kere enfekte olanların görüldüğünü aktaran Akhan, "65 yaş üstünde olanlarda mutlaka ek olan bir hastalık da oluyor, ekleniyor buna. Bir KOAH olabiliyor, kalple ilgili bir problem olabiliyor. Bunlar tekrar hastalandıklarında dengeyi bozabilir ve tekrar nasıl atlatacaklarını bilemeyebiliriz" dedi.