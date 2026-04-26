  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sağlık Karın ağrısı ile hastaneye gitti: Karaciğerinden onlarca kurtçuk çıkarıldı
Sağlık

Karın ağrısı ile hastaneye gitti: Karaciğerinden onlarca kurtçuk çıkarıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Karın ağrısı ile hastaneye gitti: Karaciğerinden onlarca kurtçuk çıkarıldı

Şiddetli karın ağrısı ile hastaneye giden genç bir kızın tetkiklerinde sorunun karaciğerde olduğu tespit edildi. Yapılan ameliyatla genç kızın karaciğerinden onlarca kurtçuk kisti çıkarıldı. Bu parazit, genellikle enfekte olmuş köpeklerin dışkısıyla kirlenmiş su ve sebzelerin iyice yıkanmadan tüketilmesi yoluyla insanlara bulaşıyor.

Irak’ın Süleymaniye’de kentinde özel bir hastanede gerçekleştirilen başarılı bir cerrahi operasyonla, 20 yaşındaki bir genç kızın karaciğerinden onlarca parazit kisti çıkarıldı. Operasyonu gerçekleştiren uzmanlar, parazitlerin hastanın karaciğerinin sağ lobuna ciddi zarar verdiğini açıkladı.

Hastanın şiddetli karın ağrısı ve aşırı kilo kaybı şikayetleriyle kendilerine başvurduğunu anlatan Dr. Herdi Muhammed, "Yaptığımız detaylı tetkikler sonucunda karaciğerde hem küçük hem de büyük boyutlarda çok sayıda kist tespit ettik. Bu kistlerin 'karaciğer kurdu' olarak da bilinen bir parazitten kaynaklandığını saptadık" dedi.

NEDENİ: KÖPEK DIŞKISI!

Hastalığın tıbbi detaylarına dair bilgi veren Dr. Hardi Muhammed, söz konusu rahatsızlığın "Hydatid worm" (Kist Hidatik) adı verilen bir parazit türünden kaynaklandığını açıkladı.

Bu parazit, genellikle enfekte olmuş köpeklerin dışkısıyla kirlenmiş su ve sebzelerin iyice yıkanmadan tüketilmesi yoluyla insanlara bulaşıyor.

Karaciğerde su dolu kistlerin oluşmasına neden olan bu durum, zamanla organın işleyişini bozabiliyor.

BELİRTİLERİ NELER?

Uzmanlar, bu kistlerin vücutta hiçbir belirti vermeden yıllarca kalabileceği konusunda uyarıyor. Ancak kistler büyüdükçe karnın sağ üst bölgesinde şiddetli ağrı ve dolgunluk hissi, sindirim bozuklukları ve ishal, ciltte ve gözlerde sararma, yüksek ateş ve halsizlik gibi şikayetlere neden oluyor.

Kistlerin tedavi edilmemesi durumunda patlama riski taşıdığını belirten Dr. Muhammed, bu durumun vücutta şiddetli alerjik reaksiyonlara (anafilaktik şok) veya safra yolu komplikasyonlarına yol açarak hayati tehlike oluşturabileceğini vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23