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Yerel ‘Karım uyuşturucu almak için girdiği evden çıkmadı’ diye polisi aradı…
Yerel

‘Karım uyuşturucu almak için girdiği evden çıkmadı’ diye polisi aradı…

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‘Karım uyuşturucu almak için girdiği evden çıkmadı’ diye polisi aradı…

Eskişehir’de, karısının bir adrese uyuşturucu almak için girdiğini ve bir daha çıkmadığını söyleyen kocanın ihbarı ile harekete geçen polisler adresi basarak arama yaptı. Ancak ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Doğancan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir erkek şahıs, eşinin bir ikamete uyuşturucu satın almak için gittiğini ve bir daha geri dönmediğini ihbar etti. Polis ekipleri adreste çalışm

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