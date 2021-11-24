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Biyografi Karim Benzema kimdir? Karim Benzema nereli kaç yaşında?
Biyografi

Karim Benzema kimdir? Karim Benzema nereli kaç yaşında?

Karim Benzema kimdir? Karim Benzema suçu ne, neden ceza aldı? Real Madrid'de top koşturan Karim Benzema’la, şantaj suçlamasıyla yargılandığı davada 1 yıl hapis cezası verildi. Peki Karim Benzema kimdir? Karim Benzema nereli kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2021-11-24 13:36:00 - 2021-11-24 13:37:50
Karim Benzema kimdir? Karim Benzema nereli kaç yaşında?

İspanya 1. Futbol Ligi takımlarından Real Madrid'de forma giyen Karim Benzema, şantaj suçlamasıyla yargılandığı davada 1 yıl tecilli hapis cezasına çarptırıldı. Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'ya şantaj yaptığı suçlamasıyla yargılandığı davada Benzema hakkındaki kararını verdi. Mahkeme, Benzema'nın bu olaya bizzat müdahil olduğunu belirterek, futbolcuya 1 yıl hapis ve 75 bin avro para cezası verdi.

Karim Benzema kimdir?

Karim Mostafa Benzema 19 Aralık 1987 Lyon, Fransa’da doğdu. Cezayir asıllı Fransız millî futbolcudur. La Liga takımlarından Real Madrid'de forma giymektedir. Futbola doğup büyüdüğü Lyon şehrinde bölgesel bir takım olan Bron Terraillon'da başlamıştır. Benzema Lyon'da antraman yaparken 1996 yılında şehrin en büyük takımlarından Lyon'un çatısı altında genç kulüp akademisine katılmıştır. İlk profesyonel maçına 2004-05 sezonunda çıkmıştır. Kulübüyle dört yıl üst üste şampiyonluk sevinci yaşamıştır. Fransa Ligue 1'in 2007-2008 sezonunda gol kralı olmuştur.

İlk kez 2007 yılında forma giymeye başladığı Fransa A millî takımı ile 2008 ile 2012'de Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2014 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer almıştır. 2007-2015 yılları arasında, Fransa millî takım formasıyla 77 maçta 25 gol atmıştır. Tüm kategorilerde ise toplamda 112 kez Fransa millî takım forması giyip bu maçlarda 45 gol atmayı başarmıştır. 2009 yılının Temmuz ayında 35 milyon avro karşılığında Real Madrid'a transfer olmuştur. Bu takımda çıktığı 58 maçta 18 gole imza atan futbolcu, ayrıca 8 Aralık 2010 tarihinde Santiago Bernabéu Stadyumu'unda ki UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında Auxerre'i karşı 4-0 yenerken, attığı 3 golle yıldızlaşmıştır.

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