Karikatür ile Matematik Yan Yana Gelir mi? Gelirse Ne olur?

Matematik tüm ilimlerin kaynağıdır . Alışveriş yaparken, gün içerisindeki çalışma zamanımızı kurgularken, hatta araç kullanırken bile zihnimizin arka planında diğer araçla mesafemizi kontrol eden bilinçaltı matematik işler. Konuşmayı öğrenirken kelimeleri zihin matematiksel bir algoritmayla cümle haline getirir. Kısacası matematik hayatın tüm alanlarına sirayet eden muhakememizi kuvvetlendiren büyülü bir disiplindir. Fakat modern eğitim, matematiği sadece bir takım sayılardan ibaret sıkıcı bir hale getirmiştir. Oysa milyonlarca hamleyle düşünme yetisini geliştiren satranç, tamamen matematiksel bir oyundur. Satrançta tüm olasılıklar hesaplanır ve en doğru hamleyi yapmak için oyuncuların zihinleri zorlar. Bu zorlamayla birlikte her iki oyuncu hem keyifli bir zaman geçirir hem de matematik zekaları güçlenir. İşte tam burada eğlenerek öğrenme dediğimiz yeni eğitim modeli ortaya çıkıyor. Matematik doktoru Ayşe Demirbaş, çocukların korkulu rüyası matematiği eğlenceli bir hale getirerek sevdiriyor. Yeniakit’in sorularını yanıtlayan Demirbaş, bir eğitimci olarak matematik öğretiminde başa çıkmamız gereken en önemli problemin kaygıların üstesinden gelmek olduğunu söylüyor:

Daha açık bir ifadeyle söyleyecek olursak öğrencilerimizdeki “Matematik fobisini” ortadan kaldırmak, hatta mümkünse problem çözmeyi “hobi” haline getirmek. Ülkemizdeki yaygın kanı diğer derslerle kıyaslandığında matematiğin zor olduğu yönünde. Üstelik bunun, kişilere özgü bir beceri gibi görüldüğü, herkesin bu alanda başarılı olamayacağı gibi yanlış bir kanaat var. Elbette bazılarımız yaradılışları gereği sayısal eğilimli, bazılarımız ise sözel eğilimli olabilir ancak ortaöğretim düzeyinde sahip olması gereken temel matematik becerileri için kişiye özel bir durum söz konusu değil. Kaygılarından kurtulan ve gerekli ilgiyi doğru bir rehberlik/koçluk ile alan her öğrenci kariyerinde onu daha yükseğe taşıyacak temel matematik becerilerine sahip olabilir.”

Ne var ki insanları yanlış kanaatlerinden uzaklaştırmak, kaygılarından kurtularak başarılı olabileceklerine ikna etmek kolay değil. Bu noktada matematik doktoru Ayşe Demirbaş, karikatürlere başvurma sebebinin öğrencileri bu yanlış kanaatlerden uzaklaştırmak olduğunu söylüyor:

“Aslında biz, karikatürler yoluyla yalnızca öğrencileri değil, ailelerini de kaygılarından uzak tutmak istedik. Zaten hikâyemiz de böyle başladı. 2022 yılında 1İNCİ Eğitim ve Koçluk Merkezimize gelen velilerin matematik konusunda en az evlatları kadar kaygılı olabildiklerini gördük. Hepsinin zihni “acabalar” ile doluydu. Bununla mücadele edebilmek için velilerimizle görüşme yaptığımız odanın duvarlarını karikatürlerle süsledik. Mizah, izah edilmesi zor meseleleri kolayca aktarabilmek için büyük bir imkân oldu. Aileler, endişelerinden uzaklaşarak evlatlarını bize emanet ettiler. İkinci aşamada ise öğrencilerin matematik kaygılarını ortadan kaldırmamız gerekiyordu. Burada da koçluk sürecinde karikatürlerden yararlandık. Onları matematik ve başarı ekseninde güdülerken çizgisel mizaha başvurarak streslerini en düşük seviyelere çekmeyi başardık.”

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Matematik öğretiminde karikatürlerden yararlanma modelini ilk defa kendisinin keşfetmediğini söyleyen Demirbaş, uzun yıllar İngiltere, Avustralya, Norveç, Rusya, Slovenya, İsveç gibi pek çok ülkede popüler bir öğrenme-öğretme, ölçme ve değerlendirme yaklaşımı olarak kullanıldığını ifade ediyor.

Bizim ülkemizde de bu anlamda pek çok akademik çalışma, araştırma mevcut ve öğrenme-öğretme süreçlerinde karikatürlerden yararlanmanın matematik becerilerinin gelişiminde olumlu katkılar sunduğunu ortaya koyan bilimsel veriler var.

Matematik doktoru Ayşenur Demirbaş, bu anlamdaki öncü rolünün, Türkiye’de bahse konu öğretim yöntemini en etkili şekilde kullanmaları olduğunu söylüyor.

1İNCİ eğitim merkezinde çocuklara isterseler karikatür dersleri de veriliyor. Matematikteki sembolleri anlatırken bir karikatür çizdirip sonra o sembolü karikatürle yorumlamaları çocuklara bir çizgi filmin içinde oldukları hissi veriyor. Böylece sayısal zekayla birlikte bir yandan da sözel zekaları da gelişen çocuklar, Ayşenur Demirbaş hocanın matematik derslerini iple çekiyor.

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