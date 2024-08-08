KARGU kıtaları aştı! Yeni ihracat hedefi...

STM tarafından geliştirilen KARGU döner kanatlı vurucu İHA’nın yeni nesil modeli ihracatı için düğmeye basıldı. Halen STM KARGU, 3 kıtada 10 ülkeye ihraç edilirken sistemin yaptığı başarılı operasyonlarla kendini ispat etti.

TSK ENVANTERİNDE

Türk Silahlı Kuvvetleri ve yabancı ülkelerin envanterinde yer alan KARGU yüksek riskli, kompleks çatışma bölgelerindeki görüş içi ve ötesi hedeflerin tespit ve teyidini sağlayarak kullanıcı personele keşif, gözetleme, istihbarat ve hassas vuruş imkanı sağlıyor.

KARGU sistemi, görev iptali ve eve dönüş fonksiyonları sayesinde tekrar kullanılabiliyor. Sistem, Elektro Optik ve Kızılötesi kameraları vasıtasıyla gece ve gündüz görev yapabilme kabiliyetine sahip.

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40 DAKİKALIK GÖREV SÜRESİ

Havada 40 dakika kalabilen KARGU-3, toplam 5 kilometre menzile sahip. Üzerinde MKE Mode 38 mühimmatı taşıyabiliyor. Sistem, 6,5 kilogram kalkış ağırlığı ile 1000 metre irtifaya kadar yükselebiliyor. Tek er tarafından taşınıp çok kısa süre içinde kurulan KARGU-3 bu açıdan bir önceki nesil sisteme göre hem daha hafif hem de daha uzun süre uçuş yapabiliyor. STM sistem geliştirme çalışmalarını sürdürürken KARGU için radarların ve elektronik harp sistemlerine taarruz için anti radyasyon ve zırhlı araçlara karşı etkili olacak zırh delici başlık mühimmatı taşıyan modeller konusunda da çalışmalar sürüyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER