Kargoyu açtılar, donup kaldılar! Yok böyle bir şey

Milyonda bir ihtimaldi ama başlarına geldi. Girişimci kardeşler büyük bir kargo şoku yaşadı. Azra ve Elif kardeşler, kendi işletmelerinde ürün satışı yapıyorlar. İddiaya göre tatil için yeğenlerine şapka sipariş vermek istediler ve ünlü bir e-ticaret uygulamasına girerek o siparişi verdiler. Kargoyu açan kardeşler, içinde bir zarf gördü. Zarfın içinden çıkan çek ve üzerindeki rakamı gören kardeşler ne yapacağını şaşırdı.

Şirkettekiler de şaşkına döndü

Rakam büyük olunca kardeşler çekin üzerindeki şirketi aradı. Durum ortaya çıkınca şirkettekiler de şaşkına döndü.

“Milyonda bir ihtimal”

Kardeşlerden biri "Kargoyu açtığımda sadece bir zarf gördüm. Çok fazla sipariş veren bir insanım böyle bir şey başıma gelmedi. Zarfı açtığımda içinden 1 milyon 300 bin TL'lik bir çek çıktı." dedi. Bir diğeri ise "Milyonda bir ihtimal gerçekten, imkansız yani" diye konuştu.



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