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Yaşam Kargoyla gelen çiçekle korona bulaşır mı?
Yaşam

Kargoyla gelen çiçekle korona bulaşır mı?

Sevgililer günü sebebiyle açık olan kargo firmaları 14 Şubat'ta evlere servis yapabilecek. Peki, eve gelen çiçekle virüs bulaşma riski var mıdır? Virüsün çiçek veya bitkilerle ilişkisi nasıl? Hangi bitkilerin üzerinde tutunabiliyor, sevdiği-sevmediği bitkiler var mı, bitki veya çiçeklerden bulaşıcılık olur mu? İşte konuya ilişkin detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-02-13 20:42:00 -
Kargoyla gelen çiçekle korona bulaşır mı?

Koronavirüsün bulaşıcılığna karşı uzmanlar kargo ile gelen çiçeklerin eve nasıl lınması gerektiğine ilişkin açıklamada bulunuyor. Peki, Kargoyla gelen çiçekle korona bulaşır mı?

Kargoyla gelen çiçekle korona bulaşır mı?

PROF. DR. AYNUR EREN TOPKAYA (Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı):

Bu virüs bitki hücresinde yaşamıyor. Dolayısıyla virüsün çiçeklerle veya süs bitkileriyle bulaşma durumu bildirilmedi ama çiçekçilerin maskelerini doğru takması önemli. Çiçekçiler maske takarsa bulaşı önlemek için iyi olur.

Yine de uzmanlar eve kargo ile gelen çiçeklerin 6 saat havalandırılmasını tavsiye ediyor.

Paketin üzerine COVID'li biri hapşurursa ne olur?

Herhangi bir paketten virüsün size bulaşması için paketi taşıyan kişinin COVID-19 ile enfekte olması ve sınırlı semptomlara rağmen çalışıyor olması gerekir. Diyelim ki kargoyu taşıyan kişi burnunu sildikten sonra ellerini yıkamıyor ve paketinize bazı virüsleri bulaştırıyor. Bu varsayımda bile virüsü bulaştırdıktan sonra sizin kapıda paketi teslim almanıza kadar geçen sürede virüs azalır. En kötü senaryoda, hasta kişi paketinizi alır, kapınıza gelir, elleri paketinize temas eder ya da teslim etmeden hemen önce paketinize hapşırır. Yaşanma ihtimali düşük olan bu varsayımda bile bu bulaş zinciri kırılabilir.

Uzmanlar bu durumu “Yeterli-Bileşen Neden Modeli” ile açıklıyor. Bu modeli bir pastanın dilimleri gibi düşünün. Hastalığın olması için pastanın bütün dilimlerinin bir arada bulunması gerekli. Hasta olan sürücünün, hapşırması/öksürmesi, viral partiküllerin pakete geçmesi ile paketin teslimi arasındaki sürenin çok kısa olması, tam olarak enfekte olan noktaya dokunmanız, sonrasında ellerinizi yıkamadan yüzünüze veya ağzınıza dokunmanız gerekir. Bu varsayıma göre paket üzerinde virüs olması enfekte olmanız için risk faktörüdür. Ancak sizi hasta etmek için tek başına yeterli değildir. Bulaş zincirini kırmak için şu önlemler alınabilir:

Paketi, kapınızın önünde birkaç saat bırakın veya kapının iç tarafına bırakıp ellerinizi tekrar yıkayın. Paketin üzerinde virüs kaldığına dair endişeniz devam ediyor ise bir dezenfektan ile dış paketi silebilirsiniz veya dış paketi açıp geri dönüşüm kutusuna atabilirsiniz. Sonra mutlaka ellerinizi yıkayın.

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