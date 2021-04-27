Koronavirüs salgınında vakaların azalması için Türkiye’de tam kapanma süreci başlıyor. 29 Nisan Perşembe saat 19.00 ile 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00 arasında ülkemizde tam kapanma uygulanacak. Bu sebeple vatandaşlar kargoların açık olup olmadığını, online sipariş vermeleri halinde paketlerin teslim edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Peki, kargolar 17 gün kapalı mı olacak?

Kargolar kısıtlamada çalışacak mı? Tam kapanmada kargolar açık mı?

Vatandaşlar kargoların açık olup olmadığını merak ediyor. Kargolar, kısmi kapanma sürecinde hizmet verecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede şu ifadeler yer aldı:

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları kısıtlamadan muaf sayılacak.