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Yaşam Kargolar kısıtlamada çalışacak mı? Tam kapanmada kargolar açık mı?
Yaşam

Kargolar kısıtlamada çalışacak mı? Tam kapanmada kargolar açık mı?

Kargo çalışanları kısıtlamadan muaf mı? Koronavirüs salgınında yeni bir dönem başlıyor. 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde ülkemizde tam kapanma uygulanacak. Online sipariş vermek isteyenler kargoların açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, tam kapanmada olunca kargolar çalışacak mı? Kargolar çalışıyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-04-27 12:44:00 -
Kargolar kısıtlamada çalışacak mı? Tam kapanmada kargolar açık mı?

Koronavirüs salgınında vakaların azalması için Türkiye’de tam kapanma süreci başlıyor. 29 Nisan Perşembe saat 19.00 ile 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00 arasında ülkemizde tam kapanma uygulanacak. Bu sebeple vatandaşlar kargoların açık olup olmadığını, online sipariş vermeleri halinde paketlerin teslim edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Peki, kargolar 17 gün kapalı mı olacak?

Kargolar kısıtlamada çalışacak mı? Tam kapanmada kargolar açık mı?

Vatandaşlar kargoların açık olup olmadığını merak ediyor. Kargolar, kısmi kapanma sürecinde hizmet verecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede şu ifadeler yer aldı:

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları kısıtlamadan muaf sayılacak.

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