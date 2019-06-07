Kargo stratejik sektör

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, Türkiye’nin, dünya devi e-ticaret firmalarının radarına girdiğini belirterek, “Alibaba, Amazon gibi devler ülkemizde faaliyetlerini her geçen gün arttırıyor. Bu ortamda kargo sektörü de büyüyecek, 2023’ün stratejik sektörleri arasında olacak” dedi. Yerli ve yabancı e-ticaret markalarının tercih ettiği şirket konumuna geldiklerini aktaran Ayyarkın, “Attığımız adımlarla, yaptığımız yatırımlarla ‘Türkiye’nin dünya markası’ olma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz” ifadesini kullandı.

Büyümeye devam

2018’de 1 milyar lirayı aşkın ciro elde ederek çift haneli büyüdüklerini hatırlatan Ayyarkın, 2019 yılına daha fazla verimlilik ve kârlılık esasıyla başladıklarını dile getirdi.