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Kargo stratejik sektör

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, kargo sektörünün büyüyeceğini belirterek, "2023’ün stratejik sektörleri arasında olacak" dedi.

07 Haziran 2019 Cuma 11:34
Kargo stratejik sektör

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, Türkiye’nin, dünya devi e-ticaret firmalarının radarına girdiğini belirterek, “Alibaba, Amazon gibi devler ülkemizde faaliyetlerini her geçen gün arttırıyor. Bu ortamda kargo sektörü de büyüyecek, 2023’ün stratejik sektörleri arasında olacak” dedi. Yerli ve yabancı e-ticaret markalarının tercih ettiği şirket konumuna geldiklerini aktaran Ayyarkın, “Attığımız adımlarla, yaptığımız yatırımlarla ‘Türkiye’nin dünya markası’ olma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz” ifadesini kullandı.

Büyümeye devam

2018’de 1 milyar lirayı aşkın ciro elde ederek çift haneli büyüdüklerini hatırlatan Ayyarkın, 2019 yılına daha fazla verimlilik ve kârlılık esasıyla başladıklarını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 11:34
  1. Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın
  2. e-ticaret
  3. Alibaba
  4. Amazon

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