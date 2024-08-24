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Yerel Kargo gemisinde ölen iki Rus mürettabatın cenazeleri çıkarıldı
Yerel

Kargo gemisinde ölen iki Rus mürettabatın cenazeleri çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2024-08-24 15:53:00 -
Kargo gemisinde ölen iki Rus mürettabatın cenazeleri çıkarıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde körfezde bekleyen Rusya bandıralı gemide hayatını kaybeden 2 işçinin cenazeleri gemiden çıkarıldı.

Bandırma Körfezi 1 No'lu demir sahasında limana yanaşmak için bekletilen "Navis 2" adlı Rusya bandıralı ticari gemide dün meydana gelen olayda, geminin ambar kısmında gaz zehirlenmesi şüphesiyle Konstantin Martynov (46) ve Dmitry Mochalov (52) hayatlarını kaybetmişti. Olayından ardından geminin talebi üzerine yük tahliyesi öne alınarak Bandırma Çelebi Limanına yanaştırılan "Navis 2" adlı gemiden önce Konstantin Martynov'un (46) cesedi çıkarıldı. Ambarda bulunan yüklerin tahliyesinin ardından ise Dmitry Mochalov'un (52) cesedine sabah erken saatlerde ulaşan ekipler, her iki cesedin de kesin ölüm nedenlerini belirlemek için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

Yaşanan olayın ardından "Navis 2" adlı geminin acentasını yapan firma yetkilisi yaptığı açıklamada "Neta Deniz Taşımacılığı adlı firmayı işleten ortağım Ali Dönmez ile birlikte acente firması işletiyoruz. "Navis 2" gemisinde yaşanan talihsiz kaza sonucu Dmitriy Mochalov ve Konstantin Martynov isimli personel, 3 ve 2 nolu ambar arasında bulunan manhole bölümüne düşerek vefat etmişlerdir. Otopsi sonuçları beklenmektedir. Zehirlenmiş olduklarına dair herhangi bir net sonuç henüz bulunmamaktadır. Adli tıp raporu beklenmektedir ve zehirlenme ihtimalleri de göz önüne alınarak incelemeler devam edecektir" dedi.

CENAZELER RUSYA'YA GÖNDERİLECEK

 Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılacak olan incelemeler sonucunda ölen iki mürettebatın, kesin ölüm nedenleri belirnerek cenazeleri Rusya'ya gönderileceği öğrenildi.

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