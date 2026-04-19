Kargo devine "Ağır Kusur" tokadı! iPhone'u başkasına verip 46 TL ile geçiştirmeye kalktılar

Ankara'da yaşanan olayda, içerisinde yaklaşık 70 bin TL değerinde iPhone 15 Pro bulunan bir kargo paketi, asıl alıcısına ulaştırılmak yerine kimlik kontrolü yapılmadan yetkisiz bir şahsa teslim edildi. Mağduriyetinin giderilmesini bekleyen tüketici, kargo şirketinden gelen "kanun gereği paket başına sadece 46 TL ödeyebiliriz" cevabıyla ikinci bir şok yaşadı.

Kargo devinin savunmasına dayanak gösterdiği Türk Ticaret Kanunu’nun 882. maddesi, normal şartlarda tazminat miktarını kilogram başına sembolik bir rakamla sınırlandırıyor. Şirket, telefonun bedelini bir öğle yemeği parasına indirmeye çalışsa da Ankara 3. Tüketici Mahkemesi bu haksızlığa geçit vermeyerek dosyayı çok daha derinlemesine inceledi.

Mahkeme, Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına atıfta bulunarak kargo çalışanlarının gerekli kimlik tespiti yapmadan paketi teslim etmesini "ağır kusur" olarak tanımladı. Hukuka göre, eğer ortada ağır bir ihmal veya kusur varsa, kargo şirketlerinin sığındığı o sınırlı sorumluluk zırhı tamamen ortadan kalkıyor.

Bilirkişi raporlarını inceleyen yargı, cihazın temizliğini ve güncel piyasa değerini hesaplayarak adaleti tesis etti. Mahkeme, 62 bin 500 TL cihaz bedeli ile taşıma ücretinin toplamı olan 62 bin 766 TL’nin, olayın yaşandığı tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tüketiciye iade edilmesine karar verdi.

Tüketiciler için emsal teşkil eden bu karar, kargo şirketlerinin "paket kaybolsa da az bir miktar öder kurtuluruz" anlayışını yerle bir etti. Uzmanlar, benzer mağduriyet yaşayan vatandaşların bu tür düşük tazminat tekliflerini kabul etmemeleri ve hakkını yargı yoluyla aramaları gerektiği konusunda önemli uyarılarda bulundu.